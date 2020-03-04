Поиск заказов

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Управление продажамиЗакрыт4 заявки386 просмотров
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Мы электромонтажная компания ООО Новые резервы, мы проводим электричество в самые различные здания и сооружения: жилые дома, рабочие офисы, производственные предприятия, занимаемся ремонтом неисправных участков электросети, установкой всевозможного электрического оборудования (трансформаторов, электромоторов), проводим или укладываем воздушные и подземные кабельные линии.

Мы заплатим вам, если вы приведете нам клиента! Стоимость вашей помощи на привлечение клиентов обговаривается индивидуально.

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4 года назад
newreserves22
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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