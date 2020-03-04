Поиск заказов

Требуется найти двух партнеров кто разместит у себя на сайте форму заказа билетов. Сайты должны быть посещаемые (Яндекс ИКС не меньше 300). Качественно выполнить работу по данному заданию в течении двух недель.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы электромонтажная компания ООО Новые резервы, мы проводим электричество в самые различные здания и сооружения: жилые дома, рабочие офисы, производственные предприятия, занимаемся ремонтом неисправных участков электросети, установкой всевозможного электрического оборудования (трансформаторов, электромоторов), проводим или укладываем воздушные и подземные кабельные линии.
Мы заплатим вам, если вы приведете нам клиента! Стоимость вашей помощи на привлечение клиентов обговаривается индивидуально.
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