Поиск заказов

Мы электромонтажная компания ООО Новые резервы, мы проводим электричество в самые различные здания и сооружения: жилые дома, рабочие офисы, производственные предприятия, занимаемся ремонтом неисправных участков электросети, установкой всевозможного электрического оборудования (трансформаторов, электромоторов), проводим или укладываем воздушные и подземные кабельные линии.

Мы заплатим вам, если вы приведете нам клиента! Стоимость вашей помощи на привлечение клиентов обговаривается индивидуально.

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