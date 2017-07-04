Специалист по продаже сетевого оборудования

Управление продажамиЗакрыт27 заявок531 просмотр
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Мы ищем продавца сетевого оборудования в нашу команду для удаленной работы с клиентами.

От Вас требуется:

- желание продавать

- уверенно и грамотно разговаривать по телефону

- минимальное знание компьютерного/сетевого оборудования

- способность быстро обучаться 

Обязанности: 

- работа с существующими клиентами и поиск новых

- подготовка и обработка клиентской базы

- холодные звонки 

- обработка запросов

Условия работы: 

- фиксированная часть заработной платы + %. Заработная плата будет озвучена на собеседовании.

- официальное трудоустройство 

- работа в рабочее время по Москве с 9:00 до 18:00

- удалённая работа

6 лет назад
freshmedia
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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