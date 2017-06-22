Менеджер по продажам удаленный

В нашу компанию, занимающуюся изготовлением металлоконструкций и металлообработкой, требуется менеджер про продажам для расширения базы клиентов.

Мы предлагаем следующие условия работы:

График работы:

работа из дома - никаких лишних затрат времени на дорогу

с 11 до 18. при выполнении плана звонков можно заниматься своими делами, отвечая только на входящие звонки.

Своевременная выплата заработной платы: оклад после испытательного срока 15 000+ процент от продаж.

Дружный коллектив и поддержка во время стажировки.

Обучение и индивидуальные тренинги.

Обязанности:

- Выполнение плана по холодному обзвону

- Консультирование клиентов

- Подготовка и отправка коммерческих предложений

- Работа с CRM Битрикс24

Требования:

- грамотная речь

- уверенный пользователь интернета

- Опыт холодных звонков желателен

- Тихое помещение без шумов.

- Дисциплинированность

- Стрессоустойтичвость

- Высшее образование

прошу не писать в ЛС. пишите в скайп water_fenix (маргарита) или на почту [email protected] или звоните 89515673313