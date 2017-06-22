Менеджер по продажам удаленный

Занимаемся производством мебели в стиле "под старину". Вот наш сайт(интернет магазин): https://www.artrusichi.ru/. Наши клиенты это юр. лица: кафе, рестораны, базы отдыха. Поставки осуществляем по всей европейской части России.ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!! Мне нужны только тёплые клиенты которых ...
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В нашу компанию, занимающуюся изготовлением металлоконструкций и металлообработкой, требуется менеджер про продажам для расширения базы клиентов.
Мы предлагаем следующие условия работы:
График работы:
работа из дома - никаких лишних затрат времени на дорогу
с 11 до 18. при выполнении плана звонков можно заниматься своими делами, отвечая только на входящие звонки.
Своевременная выплата заработной платы: оклад после испытательного срока 15 000+ процент от продаж.
Дружный коллектив и поддержка во время стажировки.
Обучение и индивидуальные тренинги.
Обязанности:
- Выполнение плана по холодному обзвону
- Консультирование клиентов
- Подготовка и отправка коммерческих предложений
- Работа с CRM Битрикс24
Требования:
- грамотная речь
- уверенный пользователь интернета
- Опыт холодных звонков желателен
- Тихое помещение без шумов.
- Дисциплинированность
- Стрессоустойтичвость
- Высшее образование
прошу не писать в ЛС. пишите в скайп water_fenix (маргарита) или на почту [email protected] или звоните 89515673313
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