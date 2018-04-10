Требуется собрать перечень производителей светодиодов с излучением в UVC -спектре (желательная длина

волны 253,7 nm ). Данные светодиоды используются для стерилизации воды и воздуха .

Предположительно производители находятся в Китае и США.

В результате должно быть предоставлено:

1. Адрес, телефон, сайт производителя.

2. Письмо от производителя с указанием номенклатуры продукции (мощность, размер, особенности).

3. Точно указанная производителем оптовая либо розничная стоимость продукции.

4. Срок и условия поставки.

Для выполнения работы необходимо: найти потенциальных производителей в интернете, отправить им запрос на английском языке, получить ответ с описанием товара и стоимостью. В запросе указать, что конечным покупателем продукции будет являться производственная фирма.

Важно! При составлении перечня интересуют только производители!!! , а не посреднические торговые фирмы.

Всем спасибо.