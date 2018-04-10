Необходимо обзвонить 100 клиентов.
Требуется собрать перечень производителей светодиодов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется собрать перечень производителей светодиодов с излучением в UVC-спектре (желательная длина
волны 253,7 nm). Данные светодиоды используются для стерилизации воды и воздуха.
Предположительно производители находятся в Китае и США.
В результате должно быть предоставлено:
1. Адрес, телефон, сайт производителя.
2. Письмо от производителя с указанием номенклатуры продукции (мощность, размер, особенности).
3. Точно указанная производителем оптовая либо розничная стоимость продукции.
4. Срок и условия поставки.
Для выполнения работы необходимо: найти потенциальных производителей в интернете, отправить им запрос на английском языке, получить ответ с описанием товара и стоимостью. В запросе указать, что конечным покупателем продукции будет являться производственная фирма.
Важно! При составлении перечня интересуют только производители!!! , а не посреднические торговые фирмы.
Всем спасибо.
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