Договориться об аренде.

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт1 заявка124 просмотра

Необходима помощь в подборе небольшой арендной площади в Москве для установки вендингового автомата по продажи чистой воды около или внутри продуктового магазина, а также провести предварительные переговоры до заключения основного договора. 

6 лет назад
Roleguss
55 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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