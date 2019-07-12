Здравствуйте. Хотелось бы какой нибудь мультяшный образ и что нибудь подрисовать..., в общем закреативить. Канал с тематикой ставки на спорт.
Договориться об аренде.
Необходима помощь в подборе небольшой арендной площади в Москве для установки вендингового автомата по продажи чистой воды около или внутри продуктового магазина, а также провести предварительные переговоры до заключения основного договора.
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