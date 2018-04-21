Нужны скачывания приложения (1000)

Управление проектамиЗакрыт2 заявки164 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны 1000 скачиваний программы биткоин пользователями. Можете даже залить на файлообменник и получать вдвое больше.

Даю 3$ за 1000 скачиваний. Удвою вознаграждение если это будут активине криптопользователи.

Это отличный шанс получить опыт в криптовалюте и заработать денег.

Для подробной информации пишите на мой Email, который вы найдете на моей персональной странице.

6 лет назад
dzidzo
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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