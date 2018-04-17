Обзвонить базу с предложением сотрудничества

Здравствуйте. Очень нужны люди в команду. Это разовая подработка Мы платим 500р. за быстрое заполнение анкеты. Нужно успеть заполнить за минуту. Проводим мероприятие регулярно, раз в 3-4 месяца. Зачем это нам? Мест мало, и дают их только тем кто успеет ...