Оператор call-центра

Для удаленного проекта требуются операторы (несколько человек – мужчины и девушки).

Оплата 5000 руб

Вам предстоит поверить качество работы менеджеров по продажам под видом обычного покупателя.

В день необходимо делать по 7–9 звонков, длительность каждого не более 5–7 минут. Никаких особых навыков не требуется.

Главные требования:

- проживание на территории Российской Федерации;

- хороший интернет + гарнитура (собеседование проводится голосом, поэтому откликайтесь, пожалуйста, только если у Вас есть гарнитура в наличии, чтобы не тратить время друг друга);

- отсутствие выраженного акцента или дефектов речи;

В отклике указывайте:

1. Имя и возраст

2. Город прожиания

3. В какое время можете работать (по Москве)