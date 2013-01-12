Добрый день!Разработчики сайтов и продвижения их,у кого есть примеры разработки эскортной тематики в России,Украине,Европе,пример разработки ночных клубов(стриптиз тематика) отзовитесь.Нужно создание сайта эскорт тематики для России,Европы и Америки(пример сайта queenspalace.ru. Queenspalace.com) и так-же создание сайта по подбору персонала в Украине и России портального типа. Нужен хороший маркетолог или полностью хорошая студия,чтобы могли сделать сайты под ключ. Примеры работ желательно от вас в сфере клубной тематики,в сфере эскорта ,модельной тематики,моды и шоу-бизнесса.Спасибо.Рассмотрю все предложения на почту.Виктория