Мы участвуем примерно в 10-20 тендерах в месяц, тема: интернет-проекты. Принцип работы: 1. Мы даем ссылку на тендер, мы бегло просматриваем условия, чтобы быть готовыми их выполнить 2. Вы проверяете детально на ...
Управление проектом
Описание результата: 5-7 страничный сайт по продаже информационных курсов (печатных и аудио)на тему самостоятельной купли-продажи недвижимости и строительства с возможностью оплаты и скачки электронных курсов.
Содержание сайта: 3-4 бесплатных курса на тему недвижимости и строительства индивидуального дома. 2 платных курса по купле-продаже недвижимости и строительства.
Есть тексты по купле-продаже недвижимости, которые необходимо отредактировать и собрать совместными усилиями в курс. Аудио курсы будут в процессе сделаны.
Необходимо: найти копирайтеров - сделать копирайтинг, написать продающую страницу, перевести аудио в текст, найти где записать диски – записать, проконтролировать. Сделать в электронном виде документы.
Заявки фрилансеров
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