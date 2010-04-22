Управление проектом

Описание результата: 5-7 страничный сайт по продаже информационных курсов (печатных и аудио)на тему самостоятельной купли-продажи недвижимости и строительства с возможностью оплаты и скачки электронных курсов.

Содержание сайта: 3-4 бесплатных курса на тему недвижимости и строительства индивидуального дома. 2 платных курса по купле-продаже недвижимости и строительства.

Есть тексты по купле-продаже недвижимости, которые необходимо отредактировать и собрать совместными усилиями в курс. Аудио курсы будут в процессе сделаны.

Необходимо: найти копирайтеров - сделать копирайтинг, написать продающую страницу, перевести аудио в текст, найти где записать диски – записать, проконтролировать. Сделать в электронном виде документы.