Требуется ручное удаление ботов с аккаунта. Необходимо удалять по 50 ботов в день, всего нужно удалить несколько тысяч. Работа требует внимательности и регулярности.
Помощь в js
Добрый вечер, нужна помощь в изучении js .
Заявки фрилансеров
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