Помощь в js

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Закрытнет заявок31 просмотр

Добрый вечер, нужна помощь в изучении js . 

JavaScript
3 года назад
taurus090
Сергей 
35 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров