Необходимо провести несколько уроков английского языка. Проект расчитан на месяц. Указана максимальная оплата за проект. Если сработаемся возможна постоянная основа. Если вы готовы и хотите работать пишите. Ленивым просьба не беспокоить.
Проверить текст на английском
Здравствуйте, трудности с анл.языком. Есть 20 наименований видеороликов на английском, 1 наименование не более 7 слов, нужно проверить на сколько правильно грамматически они написаны.
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