Проверить текст на английском

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Закрыт26 заявок381 просмотр

Здравствуйте, трудности с анл.языком.  Есть 20 наименований видеороликов на английском, 1 наименование не более 7 слов, нужно проверить на сколько правильно грамматически они написаны. 

8 лет назад
naumanton
Антон 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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