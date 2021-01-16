Психолог или человек с пониманием как проходят псих. консультации

$35
Уроки и РепетиторствоЗакрыт2 заявки462 просмотра
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Нужна женщина психолог или с пониманием как проходят психолтгические консультации для проведения консультации по заранее подготовленному сценарию

Нужен психологически сильный человек, умеющий задавать конкретные вопросы

1.5 часа консультация + обсуждение сценария

Понравившемся кандидатам, больше деталей при общении

В ответе, укажите ваш опыт в психологии

время выполнения обсудим

бюджет около 1000 грн

3 года назад
guest_16122008168536
3 года в сервисе
Был
3 года назад