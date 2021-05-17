Репетитор по javascript, jquery

$28
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Закрыт2 заявки487 просмотров

Нужен частный учитель который поможет разобраться в программировании на javascript, jquery в среде MS VS 2019.

Занятия будут проводиться удаленно. Программу занятий разработаем совместно с преподавателем. В бюджете указана стоимость одного занятия (2000 рублей).

JavaScriptjQuery
4 года назад
Sergey_Dorf
Сергей 
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Был
4 года назад

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