Дизайн листовки

Требуется создание дизайна карманного календарика 7х10, с закругёнными углами. Предложения на е-мэйл: [email protected] Сфера деятельности фирмы: аудит, бухучёт, консалтинг Сайт с подробной информацией о фирме: www.edip-audit.ru Оплата: безнал, либо на счёт мобильного телефона. Постоплата. Логотип и исходные данные -по запросу.