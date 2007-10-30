Дизайн листовки

$30
Верстка полиграфииЗакрыт7 заявок296 просмотров
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Привет!

Нужно сделать листовку, ТЗ в файле. Срочно. должно быть готово к 21 часу.

Оплата после утверждения.

отправляйте эскизы на e-mail: [email protected]

16 лет назад
3224
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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