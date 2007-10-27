Календарь трио

$200
Верстка полиграфииЗакрыт3 заявки219 просмотров
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Требуется сделать дизайн календаря трио с учетом последних достижений полиграфии (термоподъем, металлик, вырубка, припрессовка и т.д).

Форма нестандартная. Тематика – техническая.

Подробное ТЗ по почте.

Смогу общаться только с дизайнерами из СПб.

16 лет назад
tamazzzi
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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