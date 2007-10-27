Требуется разработать дизайн календаря-домика 9 листов + подложка. Требование - единый стиль + рекламная площадь на каждой странице под рекламодателей. Определяюсь со стоимостью.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Календарь-домик. Требования заказчика:
Фирма называется "Карепет-хаус". Занимается коврами, ковровыми покрытиями, портьерами.
Обязательно указать: логотип, фраза - "дом стильных ковров", адрес, телефон, адрес сайта. Адрес - г.Казань, ул. Рахимова, 8 (Мебельград). Телефоны: (843) 511-97-60, 512-15-23. www.carpethouse.ru.
Они продают ковры не только в розницу, но также для офисов, предприятий и правительственных
учреждений. Календари-домики будут стоять в офисах. Желательно несколько разных вариантов.
В прикрепленном файле - логотип в Corel.
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