Дизайн календаря

Календарь-домик. Требования заказчика:

Фирма называется "Карепет-хаус". Занимается коврами, ковровыми покрытиями, портьерами.

Обязательно указать: логотип, фраза - "дом стильных ковров", адрес, телефон, адрес сайта. Адрес - г.Казань, ул. Рахимова, 8 (Мебельград). Телефоны: (843) 511-97-60, 512-15-23. www.carpethouse.ru.

Они продают ковры не только в розницу, но также для офисов, предприятий и правительственных

учреждений. Календари-домики будут стоять в офисах. Желательно несколько разных вариантов.

В прикрепленном файле - логотип в Corel.