Плакат для музыканта

$100
Верстка полиграфииЗавершен11 заявок231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать плакат в двух форматах A1 и A2.

Основное фото для плаката уже есть.

Остальное дело вашей фантазии.

Вы получите от меня фото, фиксированный текст и одну песню музыканта, чтобы вы имели представление, что это такое.

Музыкант поёт по-английски.

На плакате будет ещё другой текст, информация о времени проведения концерта.

Нужно оставить для этого текста место.

Сохранить готовый фаил можно в Фотошопе, ИнДизайне, Иллюстраторе или просто высококачественный PDF

Чем быстрее тем лучше!

Жду ваших предложений, в том числе о цене.

16 лет назад
Brimi
48 летАвстрия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
fortunato
Rustam Salavatov 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$100
2 дня
Качественно!
Ольга, рад сотрудничеству с Вами! Отличный, интересный, приятный в общении заказчик! Денежный перевод WU, из Вены прошел отлично. К тому ТЗ включала приятную музыку исполнителя, за что отдельное спасибо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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