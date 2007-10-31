Плакат для музыканта

Нужно сделать плакат в двух форматах A1 и A2.

Основное фото для плаката уже есть.

Остальное дело вашей фантазии.

Вы получите от меня фото, фиксированный текст и одну песню музыканта, чтобы вы имели представление, что это такое.

Музыкант поёт по-английски.

На плакате будет ещё другой текст, информация о времени проведения концерта.

Нужно оставить для этого текста место.

Сохранить готовый фаил можно в Фотошопе, ИнДизайне, Иллюстраторе или просто высококачественный PDF

Чем быстрее тем лучше!

Жду ваших предложений, в том числе о цене.