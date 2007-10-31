Плакат для музыканта

Нужно сделать визитку для компании которая занимается ресторанным консалтингом. Проект довольно срочный. Бюджет - 10 у.е. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать плакат в двух форматах A1 и A2.
Основное фото для плаката уже есть.
Остальное дело вашей фантазии.
Вы получите от меня фото, фиксированный текст и одну песню музыканта, чтобы вы имели представление, что это такое.
Музыкант поёт по-английски.
На плакате будет ещё другой текст, информация о времени проведения концерта.
Нужно оставить для этого текста место.
Сохранить готовый фаил можно в Фотошопе, ИнДизайне, Иллюстраторе или просто высококачественный PDF
Чем быстрее тем лучше!
Жду ваших предложений, в том числе о цене.
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