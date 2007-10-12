Создание макета в векторном формате

Нужен макет для акции квадроциклов. Стиль: Honda, качественный, современный. Размеры: 2,75м x 2,2м (горизонталь x вертикаль) Логотип (.cdr), фотография (.jpg) есть,- надеюсь, что годная. Наводки: - белый фон - Honda logo - фотография квадроцикла - раздельные тексты, названия 3 моделей, цены,... Обязательно укажите портфолио, ...
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Буквально пару слов и несколько цифр
Корел10 или Иллюстратор8
Для печати на полиэтиленовых пакетах
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