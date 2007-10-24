Разработка дизайна квартального календаря

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Задача:

Разработка дизайна шапки квартального календаря.

Общие технические характеристики:

Общий вид квартального календаря: размер готового календаря: 345 х 910 мм,

в сложенном виде – 345 х 220 мм

"Шапка" с индивидуальным слайдом, выходными данными и

логотипом:

размер 345 х 220 мм, картон односторонний мелованный 295 г., красочность

4+0, кольцо "пикколо".

Обложка:

Место под иллюстрацию: 345x220 мм

Обязательные элементы обложки:

Логотип компании в верхнем левом углу

Как разместить всё это (расположение элементов, пропорции, цвета и т.д.) — на усмотрение дизайнера. Логотип должно легко читаться с расстояния полутора метров.

Учитывайте то, что снизу будет пружина, скрепляющая календарь. Поэтому низ дизайна (примерно 15 мм. в высоту) не должен содержать важных деталей.

Блок будет в красно-золотых тонах.

Есть примерный набросок календаря, фотографии.

16 лет назад
akwind
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
fortunato
Rustam Salavatov 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$50
Все сделано быстро и качественно. Варианты макетов квартального календаря мы получили уже на следующий день. Всегда приятно работать с профессионалом. Отличная работа. Обязательно будем с Вами сотрудничать в следующих проектах.
Отличный заказчик, приятно было поработать с Алесей. Было подготовленное подробное ТЗ, с описаниями и фотографиями, что положительно сказалась на скорости работы. Деньги были переданы в срок. Рекомендую!
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