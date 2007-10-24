Разработка дизайна квартального календаря

Задача:

Разработка дизайна шапки квартального календаря.

Общие технические характеристики:

Общий вид квартального календаря: размер готового календаря: 345 х 910 мм,

в сложенном виде – 345 х 220 мм

"Шапка" с индивидуальным слайдом, выходными данными и

логотипом:

размер 345 х 220 мм, картон односторонний мелованный 295 г., красочность

4+0, кольцо "пикколо".

Обложка:

Место под иллюстрацию: 345x220 мм

Обязательные элементы обложки:

Логотип компании в верхнем левом углу

Как разместить всё это (расположение элементов, пропорции, цвета и т.д.) — на усмотрение дизайнера. Логотип должно легко читаться с расстояния полутора метров.

Учитывайте то, что снизу будет пружина, скрепляющая календарь. Поэтому низ дизайна (примерно 15 мм. в высоту) не должен содержать важных деталей.

Блок будет в красно-золотых тонах.

Есть примерный набросок календаря, фотографии.