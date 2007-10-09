Дизайн обложки для книги

Верстка полиграфииЗавершен2 заявки142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

формат А5, тематика бизнес, название "Финансовая культура", выполнить в стиле предыдущей книги, так, как это серия книг.

16 лет назад
jslife
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
gavar
55 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$20
Оценку поставлю позже, но выбрала этого дизайнера, потому что уже работала с ним. мне понравилось. Оперативность и качество, а так же хорошая цена за работу - буду работать и дальше.
Выполняю второй заказ и второй раз работал с удовольствием! Четкое ТЗ, продуктивное совместное сотрудничество! Оплата точно в срок!!! Светлана спасибо за сотрудничество!!!
  • Похожие заказы

  • Верстка элитного каталога

    $500

    Требуется верстальщик для выполнения предпечатной подготовки макета каталога. Есть блочная реклама, текст, дизайн готов. ОБЪЕМ - 60 страниц. Половина из низ - блочная реклама на всю полосу А4!. Просьба писать ПРИМЕРНУЮ цену.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка дизайна каталога

    $500

    Здравствуйте! нашей компании требуется разработка каталога. лого и фирменный стиль уже есть. необхоимо разработать дизайн и сверстать. размер каталога - 20 страниц. будем очень ждать Вашего ориентировочного предложения по цене. также, есть еще несколько подобных проектов, которые ...

    Верстка полиграфии36 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется дизайн обложек компакт-дисков

    Музыкальной компании требуется дизайнер, способный красиво оформлять компакт-диски. Работы много. Портфолио обязательно. Проживание в Москве (в Подмосковье) необходимо. Предложения просьба присылать на e-mail: valpro()list.ru

    Верстка полиграфии16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужна презентация в формате PDF

    $250

    Требуется подготовить фирменную презентацию компании и предоставляемых услуг. Формат - PDF или PowerPoint с возможностью дальнейшего редактирования. Во вложении: - техническое задание по проекту, - пример готовой презентации, - каталог компании из которого можно почерпнуть некоторые стилистические моменты. Сайт компании, на ...

    Верстка полиграфии10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка календаря на 2008 год

    Официальному дилеру Ford Motor Company компании "Аларм-Моторс" требуется разработка календаря на 2008 год. Параметры: Размеры: 350ммX28 мм (горизонтальXвертикаль) Формат – перекидной Количество полос -13, 1 полоса – обложка, остальные 12 по месяцам Стилистика: Календарь должен быть выполнен в стиле газетной ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Визитки и флаер

    Доброго времени суток Необходимо создание визиток и флаеров для сайта http://www.svadba.mk.ua Визитки могут быть как в стиле сайта, так и в "свободном" стиле. Визитки предназначаются для рекламодателей. Флаеры - для посетителей. Флаеры должны вызывать желание зайти на сайт и ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Приглашение

    $50

    Необходимо разработать приглашение для морской пехоты. Пример прикреплен. Размер приглашения 2/3 А4, сложенное пополам. Сроки до вторника.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рекламная полоса в журнал

    Полноцветное рекламное объявление IT компании в журнал. Лого (в векторе) и тексты будут предоставлены, остальное надо рисовать. Технические характеристики: Type Area (mm): 120 x 85 Bleed Size:130 x 95 ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Визитка для компании.

    $250

    Надо создать визитку для производственной компании. Название конторы: ОАО "Пенобетон" Требования заказчика: лаконичный - чистый дизайн, четкие линии и текст, максимум 2-3 цвета, если присутствует графика, то преобладание и предпочтение Ч/Б. Бонус за адекватное общение ...

    Верстка полиграфии58 заявок
    Закрыт
    16 лет назад