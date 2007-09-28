Требуется дизайн обложек компакт-дисков

Доброго времени суток Необходимо создание визиток и флаеров для сайта http://www.svadba.mk.ua Визитки могут быть как в стиле сайта, так и в "свободном" стиле. Визитки предназначаются для рекламодателей. Флаеры - для посетителей. Флаеры должны вызывать желание зайти на сайт и ...