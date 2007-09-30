Необходимо разработать дизайн обложки книги. Книга представляет собой сборник научных статей по археологии. Формат издания 60х84/8 Переплет мягкий, 4+0, бумага типа "лен". Обложку нужно выдержать в строгом академическом лаконичном стиле. Но без тупого занудства. Образец - обложки научных ...
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Официальному дилеру Ford Motor Company компании "Аларм-Моторс" требуется разработка календаря на 2008 год.
Параметры:
Размеры: 350ммX28 мм (горизонтальXвертикаль)
Формат – перекидной
Количество полос -13, 1 полоса – обложка, остальные 12 по месяцам
Стилистика:
Календарь должен быть выполнен в стиле газетной верстки Times. Пример стилистики можно посмотреть на www.vedomosti.ru. Газета носит имя компании – AM Review.
Название может быть расшифровано мелким шрифтом как “Alarm Motors Review”.
Композиция
На полосах располагаются фотографии автомобилей модельного ряда Ford. В зависимости от модели и от ее истории может быть как одна фотография, так и фотография моделей, предшествовавших нынешней. (будут присланы дополнительно)
Таблица с числами на календаре может быть расположена не строго по центру, а по диагонали, находясь как бы сверху верстки.
В тексте отражена история автомобиля, а также жирным выделены ключевые фразы, наиболее четко характеризующие его достоинства. (будут присланы дополнительно)
Кроме того, могут выделятся фразы, касающиеся достижений компании Аларм-Моторс
(будут присланы дополнительно)
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