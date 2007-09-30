Официальному дилеру Ford Motor Company компании "Аларм-Моторс" требуется разработка календаря на 2008 год.

Параметры:

Размеры: 350ммX28 мм (горизонтальXвертикаль)

Формат – перекидной

Количество полос -13, 1 полоса – обложка, остальные 12 по месяцам

Стилистика:

Календарь должен быть выполнен в стиле газетной верстки Times. Пример стилистики можно посмотреть на www.vedomosti.ru. Газета носит имя компании – AM Review.

Название может быть расшифровано мелким шрифтом как “Alarm Motors Review”.

Композиция

На полосах располагаются фотографии автомобилей модельного ряда Ford. В зависимости от модели и от ее истории может быть как одна фотография, так и фотография моделей, предшествовавших нынешней. (будут присланы дополнительно)

Таблица с числами на календаре может быть расположена не строго по центру, а по диагонали, находясь как бы сверху верстки.

В тексте отражена история автомобиля, а также жирным выделены ключевые фразы, наиболее четко характеризующие его достоинства. (будут присланы дополнительно)

Кроме того, могут выделятся фразы, касающиеся достижений компании Аларм-Моторс

(будут присланы дополнительно)