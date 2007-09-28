Разработка дизайна каталога

Требуется верстальщик для выполнения предпечатной подготовки макета каталога. Есть блочная реклама, текст, дизайн готов. ОБЪЕМ - 60 страниц. Половина из низ - блочная реклама на всю полосу А4!. Просьба писать ПРИМЕРНУЮ цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
нашей компании требуется разработка каталога. лого и фирменный стиль уже есть. необхоимо разработать дизайн и сверстать. размер каталога - 20 страниц.
будем очень ждать Вашего ориентировочного предложения по цене.
также, есть еще несколько подобных проектов, которые также могли бы отдать вам.
С уважением,
Григорий Попов
мой ICQ: 273640189
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