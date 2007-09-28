Разработка дизайна каталога

$500
Верстка полиграфииЗакрыт36 заявок312 просмотров
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Здравствуйте!

нашей компании требуется разработка каталога. лого и фирменный стиль уже есть. необхоимо разработать дизайн и сверстать. размер каталога - 20 страниц.

будем очень ждать Вашего ориентировочного предложения по цене.

также, есть еще несколько подобных проектов, которые также могли бы отдать вам.

С уважением,

Григорий Попов

мой ICQ: 273640189

16 лет назад
gron_popv
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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