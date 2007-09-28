Разработка дизайна каталога

Здравствуйте!

нашей компании требуется разработка каталога. лого и фирменный стиль уже есть. необхоимо разработать дизайн и сверстать. размер каталога - 20 страниц.

будем очень ждать Вашего ориентировочного предложения по цене.

также, есть еще несколько подобных проектов, которые также могли бы отдать вам.

С уважением,

Григорий Попов

мой ICQ: 273640189