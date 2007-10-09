Для регулярных разовых заказов необходим дизайнер, имеющий опыт работы для полиграфии. 4-5 раз в месяц необходимо из материалов заказчика скомпоновать афишу фильма.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется качественный дизайн полиграфии компакт-дисков. Ценим - умелую работу со шрифтами и классический подход. Портфолио для рассмотрения заявки – обязательно! Проживание в Москве – приветствуется. Предложения шлите на e-mail: valpro()list.ru
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