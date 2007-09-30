Дизайн коробки для колоды карт

Необходимо нарисовать дизайн в кореле для коробки в которую упаковывается колода игральных карт. Все размеры есть. Есть лого в кореле который должен быть размещен на коробке. Есть предварительный набросок как это может выглядеть. Из за особенностей полиграфии дизайн должен быть выполнен в только одном цвете на белом фоне. Разработки чего то мега сложного задача не требует. Нужно сделать лучше чем в наброске. Нужна скорость. Решение с кем работать буду принимать уже сегодня-завтра утром. Возможно дальнейшее сотрудничество.