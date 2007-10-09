Постеры фильмов

$50
Верстка полиграфииЗакрыт36 заявок336 просмотров
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Для регулярных разовых заказов необходим дизайнер, имеющий опыт работы для полиграфии.

4-5 раз в месяц необходимо из материалов заказчика скомпоновать афишу фильма.

16 лет назад
bol
59 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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