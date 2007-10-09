Заполнение части каталога в InDesign

Верстка полиграфииЗакрыт16 заявок350 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть дизайн каталога, есть шаблон страницы, есть готовые части каталога. Нужно заполнить оставшиеся части продукцией.

Требуются: умение обрабатывать фото, опыт подготовки к печати, анлим интернет (много фото продукции), временя и внимание.

Каталог – 150-200 стр.

Частей 9.

Часть – 20-30 стр.

пример и условия вышлю по запросу

16 лет назад
norell
Норелл 
43 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов
  • Похожие заказы

  • Дизайн полиграфии компакт-дисков

    Требуется качественный дизайн полиграфии компакт-дисков. Ценим - умелую работу со шрифтами и классический подход. Портфолио для рассмотрения заявки – обязательно! Проживание в Москве – приветствуется. Предложения шлите на e-mail: valpro()list.ru

    Верстка полиграфии23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Постеры фильмов

    $50

    Для регулярных разовых заказов необходим дизайнер, имеющий опыт работы для полиграфии. 4-5 раз в месяц необходимо из материалов заказчика скомпоновать афишу фильма.

    Верстка полиграфии36 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Logo i upakovka (Skype dlya raboty MUST)

    $250

    Srochno. Logotip i upakovka dlya produkta kotoryi budet prodavatsya cherez internet v Amerike. A takzhe brochura na osnove etogo zhe designa. 3D animatsiaya antomii cheloveka. Obyazatelnoe uslovie dlya golosovoi kommunikatsii - nalichie Skype ili podobnogo ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать дизайн для стенда-баннера

    $250

    Полное описание в ТЗ. Описание стенда: ПВХ баннер Размеры баннера: высота 2м50см, длина 12м. Краткая характеристика дизайна: баннер разлинован на 9 частей. Восемь частей для описания команд (по четыре с каждой стороны), одна часть для информации о NewSport ...

    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка плаката

    Здравствуйте. Требуется разработать плакат для компании. Он должен быть похож по стилистике с сайтом компании - http://www.rasupply.ru/ Оплата после утверждения заказчиком. (Показываете скриншот, после оплаты высылаете исходник) Срок - чем быстрее тем лучше. Тех. требования Размер плакатата ширина ...

    Верстка полиграфии2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн коробки для колоды карт

    $50

    Необходимо нарисовать дизайн в кореле для коробки в которую упаковывается колода игральных карт. Все размеры есть. Есть лого в кореле который должен быть размещен на коробке. Есть предварительный набросок как это может выглядеть. Из за ...

    Верстка полиграфии30 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка дизайна каталога

    $500

    Здравствуйте! нашей компании требуется разработка каталога. лого и фирменный стиль уже есть. необхоимо разработать дизайн и сверстать. размер каталога - 20 страниц. будем очень ждать Вашего ориентировочного предложения по цене. также, есть еще несколько подобных проектов, которые ...

    Верстка полиграфии36 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется дизайн обложек компакт-дисков

    Музыкальной компании требуется дизайнер, способный красиво оформлять компакт-диски. Работы много. Портфолио обязательно. Проживание в Москве (в Подмосковье) необходимо. Предложения просьба присылать на e-mail: valpro()list.ru

    Верстка полиграфии16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад