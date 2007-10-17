Создать дизайн для 2-х коробок

Требуется качественный дизайн полиграфии компакт-дисков. НЕ пиратка - оформление ожидаем соответствующее. Портфолио для рассмотрения заявки – обязательно! Проживание в Москве – приветствуется. Предложения шлите на e-mail: valpro()list.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые дизайнеры.
Требуется создать простой дизайн для 2-х коробок 25х35х8.
Лого смотреть на сайте 1ccenter.ru.
1 ПП: Бухгалтерия
2 ПП: Зарплата
См. коробки от 1С) Нужно нечто похожее. Все в формате Corel Draw.
Присылайте выполненные дизайны (например, дизайн 1-й стороны) (в формате JPEG)
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