Требуется создать дизайн книги (обложка+стиль страницы) с учетом стиля компании. Также сверстать книгу используя созданный стиль оформления книги. Объем текста - до 70 страниц. Цена вопроса: от 20 долларов США Skype: nextstep_boris.manzhela ICQ:253385285
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Требуется качественный дизайн полиграфии компакт-дисков. НЕ пиратка - оформление ожидаем соответствующее. Портфолио для рассмотрения заявки – обязательно! Проживание в Москве – приветствуется. Предложения шлите на e-mail: valpro()list.ru
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