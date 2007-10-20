Реклама в журнал

Здравствуйте. Требуется разработать плакат для компании. Он должен быть похож по стилистике с сайтом компании - http://www.rasupply.ru/ Оплата после утверждения заказчиком. (Показываете скриншот, после оплаты высылаете исходник) Срок - чем быстрее тем лучше. Тех. требования Размер плакатата ширина ...