Новогодняя открытка

$20
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Требуется разработать набросок дизайна "Новогодней открытки" (10х20 см - вертикальная, с разворотом) - отдельная оплата от полной доработки..

- Возможна не сложная вырубка (или без), см. приложение.

- Варианты: 1) двухцветка, 2) полноцвет - в классическом стиле (но не разукрашка).

Также требуется сочинить поздравительный текст.

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После утверждения заказчиком - доработка открытки за отдельную оплату.

Сроки - готовый набросок требуется в среду с утра (29.10.2007).

16 лет назад
smirnovstanislav
Сергей 
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Efi
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