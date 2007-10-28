Подробности по почте Желательно из Москвы или МО
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Нужен флаер, стилистика фанки и/или брейкданс
размерность 7x15 двухсторонний срок изготовления 1-2 дня
Описание мероприятия во вложеном файле.
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