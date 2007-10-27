Дизайн настенного календаря

$100
Верстка полиграфииЗакрыт19 заявок290 просмотров
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Требуется создать дизайн календаря на трех пружинах. Тема логистика. Желательно избежать избитых дорожек с поездом и т.д.

16 лет назад
Tatya-na
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
fortunato
Rustam Salavatov 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$80
2 дня
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