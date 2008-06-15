Есть логотип. Нужно разработать макет визитки и макет рекламы для газеты. Срок 2-3 дня. Предоплата 50%. Логотип прилагается.
Дизайн штендера и листовки
1.Тз на штендер
Общий вид – По периметру золотая рама как на картине, фон цветной, пастельный.
На фоне – букет (или часть букета)
- Логотип,
- Салон цветов
- всегда свежие цветы
- доставка в офис и по Москве
- украшение праздников
- тел:
- Верейская плаза – 2, цоколь
Размер штендера – 60Х158
2. ТЗ на листовку
Размер – 1/3 А4
Общий вид – тот что и на штендере
Заявки фрилансеров
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