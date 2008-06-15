Дизайн штендера и листовки

1.Тз на штендер

Общий вид – По периметру золотая рама как на картине, фон цветной, пастельный.

На фоне – букет (или часть букета)

- Логотип,

- Салон цветов

- всегда свежие цветы

- доставка в офис и по Москве

- украшение праздников

- тел:

- www.interbuket.com

- Верейская плаза – 2, цоколь

Размер штендера – 60Х158

2. ТЗ на листовку

Размер – 1/3 А4

Общий вид – тот что и на штендере