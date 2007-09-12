Срочно! Сегодня! Нужен дизайн входного билета на клубное шоу. 1. Перевести в вектор текстовый логотип из джипега 2.Сделать флаер-билет Размер 1/8 от листа А4. Фотографии Ваши. ...
Разработка дизайна буклета
Добрый день, уважаемые фриалснсеры.
Требуется разработка дизайна буклета и листовки.
Более конкретно задача будет уточнена.
Пока от вас нужно - портфолио. Стоимость изготовления отдельно для буклета (т.е. разворачивающийся лист, проспект по-другому), и отдельно стоимость листовки (флаера).
Сами варианты изображений уже есть, даже в исходниках (рисованные тигрята- фирменный знак компании), единственное они весят в исходниках практически по 100 МБ каждый.
Нужно будет сделать красивые красочные компазиции. добавить рисованный фон, тексты, офрмить все здорово и красочно. Пример баннеров (которые и являются исходниками) в приложени. также просьба указать количество дней на разработку в отдельности.
Заранее благодарна. оставляйте ссылки на подобное портфолио.
Заявки фрилансеров
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