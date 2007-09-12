Разработка дизайна буклета

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт40 заявок471 просмотр

Добрый день, уважаемые фриалснсеры.

Требуется разработка дизайна буклета и листовки.

Более конкретно задача будет уточнена.

Пока от вас нужно - портфолио. Стоимость изготовления отдельно для буклета (т.е. разворачивающийся лист, проспект по-другому), и отдельно стоимость листовки (флаера).

Сами варианты изображений уже есть, даже в исходниках (рисованные тигрята- фирменный знак компании), единственное они весят в исходниках практически по 100 МБ каждый.

Нужно будет сделать красивые красочные компазиции. добавить рисованный фон, тексты, офрмить все здорово и красочно. Пример баннеров (которые и являются исходниками) в приложени. также просьба указать количество дней на разработку в отдельности.

Заранее благодарна. оставляйте ссылки на подобное портфолио.

17 лет назад
Altruist07
Светлана 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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