Верстка рекламной листовки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт42 заявки664 просмотра

Необходимо сверстать рекламную листовку. Цветная, размер половина А4 в портретном (вертикальном) расположении.

Подробное техническое задание и все необходимое для проекта находятся в приложенном файле.

Выполнить проект необходимо до конца недели. Оплата по факту, WMZ или ЯД, на выбор. Предоплаты нет.

Предложения без конкретной цены и сроков не интересны. Пожалуйста, оставляйте предложения здесь, а не в личных сообщениях.

Выходной материал должен быть в векторе.

*сейчас фирстиль в архиве в формате Adobe Illustrator по запросу могу предоставить в CorelDraw

* предложения от других пользователей скрыты

CorelDRAW
17 лет назад
zsr
50 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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