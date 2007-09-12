Верстка рекламной листовки

Необходимо сверстать рекламную листовку. Цветная, размер половина А4 в портретном (вертикальном) расположении.

Подробное техническое задание и все необходимое для проекта находятся в приложенном файле.

Выполнить проект необходимо до конца недели. Оплата по факту, WMZ или ЯД, на выбор. Предоплаты нет.

Предложения без конкретной цены и сроков не интересны. Пожалуйста, оставляйте предложения здесь, а не в личных сообщениях.

Выходной материал должен быть в векторе.

*сейчас фирстиль в архиве в формате Adobe Illustrator по запросу могу предоставить в CorelDraw

* предложения от других пользователей скрыты