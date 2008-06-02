Здравствуйте! Встала необходимость разработать фирменный бланк с Гильош-сетками (чем больше, тем лучше). Подскажите, где ее можно нарисовать? Кто возьмется помочь с отрисовкой?.. Спасибо)
Афиша футбола ЕВРО-2008
Макет для афиши Евро-2008, размер 50смх73см в формате .cdr. В макете должна быть таблица расписаний матчей, цвета фирменные евро-2008, два логотипа один наш один евро-2008, в тексте - прямые трансляции... и т.п.
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