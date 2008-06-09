Отрисовать лефлет в печать

Есть лефлет (А4, 2 сложения), собранный в MS office publisher.

Необходимо отрисовать его в формат eps и расположить для печати на листе А3.

Дело срочное, хотелось бы уже сегодня. От исполнителя - гарантированная доступность сегодня и завтра в рабочее время по ICQ или другому каналу связи. Оплата после принятия макета типографией.