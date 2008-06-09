Отрисовать лефлет в печать

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен6 заявок272 просмотра

Есть лефлет (А4, 2 сложения), собранный в MS office publisher.

Необходимо отрисовать его в формат eps и расположить для печати на листе А3.

Дело срочное, хотелось бы уже сегодня. От исполнителя - гарантированная доступность сегодня и завтра в рабочее время по ICQ или другому каналу связи. Оплата после принятия макета типографией.

17 лет назад
Abram
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

goleaff
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов
17 лет назад
$50
1 день
Все своевременно и качественно. Очень доволен! В качестве бонуса в процессе работы над макетом узнал от Владимира много нового об особенностях дизайна для печати за что отдельное спасибо)

Заявки фрилансеров

goleaff
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов
17 лет назад