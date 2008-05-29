Требуйтся дизайнер для создания DVD обложек. Оплата за обложку -3 USD (в эту стоимость входит поиск нужных картинок)
Дизайн личной визитки
Нужно создать дизайн личной визитки.
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