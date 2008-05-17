Необходимо сделать 14 листный календарь-домик.

12 листов — месяцы, 1 лист обложка, 1 лист оборотка обложки.

Есть фотографии для обложки и всех месяцев, основная задача, как следует отфачить их, что бы от них нельзя было отвести глаз. Т.е. требуется великолепный технический дизайнер.

Если вы из Москвы, это огромный плюс. Если нет, то хуже, но ничего страшного.

По оплате — ВМР, ЯД или наличка.

По срокам — сегодня ночью, завтра утром.

Предоплата только после того как увижу макеты в низком разрешении, можно с вод. знаками.

Если вас всё устраивает оставляйте ссылки на похожие работы и стоимость.

Просьба, писать только в проект, на личку внимания обращать не буду.