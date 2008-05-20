Визитка для парфюмерного магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен28 заявок599 просмотров

Здравствуйте, дамы и господа.

В связи с тем, что у меня немного изменились планы, мне теперь нужна визитка вместо дисконтки.

Предпочтение тем, кто занимается не только визитками но и фирменным стилем полностью, поскольку кроме визиток мне скоро будет нужна еще и рекламная растяжка, и хотелось бы, чтобы все было в одном стиле.

Требования к визитке:

* Креативный, оригинальный стиль, запоминающийся сюжет.

*Текст, который должен быть расположен на визитке:

Торговый Дом "СВ"

Парфюмерия и Косметика

Наш адрес:.г.Владикавказ,ул. Никитина,31 тел.445-120

____________________________________________

*Самое важное требование к дизайну у меня - красота и оригинальность.

Вижу, некоторых из вас пугает отсутствие предоплаты, поэтому скажу:готов осуществить 50% предоплату, при гарантии в с вашей стороны качества не хуже этой работы:http://img120.imageshack.us/img120/145/cardac9.png

сразу предупреждаю, что абсолютно точное копирование стиля - запрещено автором работы, поэтому придется как то изобретать самим. Сумма до 50 баксов это не те деньги за которые я готов потерять лицо и репутацию на этом сайте, поэтому кидалово с моей стороны абсолютно исключено: мне самому выгодно быстрее получить дизайн и начать привлекать клиентов.

На второй стороне визитки я не знаю, что писать или рисовать, но думаю, вы, как исполнители способны предложить свои варианты, жду.

Да, и пожалуйста, пишите только в личку - я не успеваю общаться сразу с 50-ю человеками. Спасибо.

Так же, еще прошу вас оставлять свои ставки на этот проект и указывать цену, потому, что это влияет на рейтинг, а предложения без цены - понижают мой рейтинг заказчика, и как вы понимаете меня это не устраивает.

17 лет назад
moonknight
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

DizDeniz
Денис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 отзывов(-1)
17 лет назад
$40
2 дня
Денис, спасибо за качественный результат при минимуме вопросов: меньше слов, больше дела - это про вас.Результатом доволен, желаю дальнейших профессиональных успехов и новых заказчиков.
Зураб очень хороший работодатель! Четкое ТЗ, разумные требования, достойнейшая оплата и умение адекватно определится с концепцией в процессе утверждения макета, оставили у меня только положительные впечатления от сотрудничества. Зураб, понимает, что качество и скорость не всегда совместимо. Поэтому при возникновении по ходу работы отклонений от поставленных сроков для предоставления эскизов, относится с пониманием и дает дополнительное время (если хорошо постараться то, в конце концов, получаешь оплату, гораздо больше оговоренного бюджета). Рекомендую!

Заявки фрилансеров

DizDeniz
Денис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 отзывов(-1)
17 лет назад

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