Необходимо сверстать в Adobe Illustrator документ объемом 400 страниц. Под версткой подразумевается замена английского текста на русский. В оригинале помимо текста есть рисунки. Срок работы 2 недели. Жду ваши предложения ...
Визитка для парфюмерного магазина
Здравствуйте, дамы и господа.
В связи с тем, что у меня немного изменились планы, мне теперь нужна визитка вместо дисконтки.
Предпочтение тем, кто занимается не только визитками но и фирменным стилем полностью, поскольку кроме визиток мне скоро будет нужна еще и рекламная растяжка, и хотелось бы, чтобы все было в одном стиле.
Требования к визитке:
* Креативный, оригинальный стиль, запоминающийся сюжет.
*Текст, который должен быть расположен на визитке:
Торговый Дом "СВ"
Парфюмерия и Косметика
Наш адрес:.г.Владикавказ,ул. Никитина,31 тел.445-120
____________________________________________
*Самое важное требование к дизайну у меня - красота и оригинальность.
Вижу, некоторых из вас пугает отсутствие предоплаты, поэтому скажу:готов осуществить 50% предоплату, при гарантии в с вашей стороны качества не хуже этой работы:http://img120.imageshack.us/img120/145/cardac9.png
сразу предупреждаю, что абсолютно точное копирование стиля - запрещено автором работы, поэтому придется как то изобретать самим. Сумма до 50 баксов это не те деньги за которые я готов потерять лицо и репутацию на этом сайте, поэтому кидалово с моей стороны абсолютно исключено: мне самому выгодно быстрее получить дизайн и начать привлекать клиентов.
На второй стороне визитки я не знаю, что писать или рисовать, но думаю, вы, как исполнители способны предложить свои варианты, жду.
Да, и пожалуйста, пишите только в личку - я не успеваю общаться сразу с 50-ю человеками. Спасибо.
Так же, еще прошу вас оставлять свои ставки на этот проект и указывать цену, потому, что это влияет на рейтинг, а предложения без цены - понижают мой рейтинг заказчика, и как вы понимаете меня это не устраивает.
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