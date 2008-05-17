Вёрстка буклета

Требуется сверстать буклет по имеющемуся макету дизайна (pdf).

Размер буклета 15x15см.

Всего в буклете будет 10 крупных фотографий (исходники высокого качества) и 5-7 мелких логотипов (которые довольно плохого качества - придётся выполнить обрисовку в векторе)

Следует также учитывать, что изображения сейчас в RGB, поэтому потребуется произвести цветокоррекцию изображений и перевести их формат в CMYK.

На выходе 20-ти страничный подготовленный к печати Pdf-файл.

Чем быстрее вы сможете сверстать, тем лучше. Предпочтение отдаю специалистам с большим опытом в полиграфии и множеством уже напечатанных работ.

Оплата - Яндекс-деньги. Возможна предоплата до 50%.

Сюда пишем цены и сроки.

Все предложения просьба оставлять здесь, заявки в личку и в ICQ буду игнорировать.