Необходимо нарсовать обложку журнала и полностью журнал.
Вёрстка буклета
Требуется сверстать буклет по имеющемуся макету дизайна (pdf).
Размер буклета 15x15см.
Всего в буклете будет 10 крупных фотографий (исходники высокого качества) и 5-7 мелких логотипов (которые довольно плохого качества - придётся выполнить обрисовку в векторе)
Следует также учитывать, что изображения сейчас в RGB, поэтому потребуется произвести цветокоррекцию изображений и перевести их формат в CMYK.
На выходе 20-ти страничный подготовленный к печати Pdf-файл.
Чем быстрее вы сможете сверстать, тем лучше. Предпочтение отдаю специалистам с большим опытом в полиграфии и множеством уже напечатанных работ.
Оплата - Яндекс-деньги. Возможна предоплата до 50%.
Сюда пишем цены и сроки.
Все предложения просьба оставлять здесь, заявки в личку и в ICQ буду игнорировать.
Заявки фрилансеров
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