Необходимо разработать качественный рекламный макет (стикер) для рекламы в метро (раздвижные двери в вагонах). Размер: 290x133. Сфера деятельности: заправка картриджей, расходные материалы, принтеры. Подробное описание в приложенном файле. Срок: 21 (среда) вечер. ...
Создание DVD обложек
Требуйтся дизайнер для создания DVD обложек.
Оплата за обложку -3 USD (в эту стоимость входит поиск нужных картинок)
Выбранный исполнитель
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