Рекламный стикер на дверях вагонов метро

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  2. Верстка полиграфии
Закрыт4 заявки354 просмотра

Необходимо разработать качественный рекламный макет (стикер) для рекламы в метро (раздвижные двери в вагонах). Размер: 290x133. Сфера деятельности: заправка картриджей, расходные материалы, принтеры. Подробное описание в приложенном файле.

Срок: 21 (среда) вечер.

Требования к исполнителю: профессионал, опыт разработки рекламы, «а-ля модули в бесплатной газете» даже не предлагайте.

Цена ваша – зависит от качества.

17 лет назад
byvseby
Юрий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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