Требуется разработать буклет с профессиональным оформлением, красивой графикой.

Тематика: Проектирование Охранно-Пожарной Сигнализации (ОПС)

Фирма: ООО "Спектр безопасности".

Формат: А4

Буклет 1 лист с двух сторон, складывается книжкой

На фоне можно расположить кусок полупрозрачной схемы ОПС проекта, сделанную в автокаде

Можно где то расположить сгоревший дом-коттедж не оборудованный ОПС, а рядом нормальный дом-коттедж оборудованный ОПС.

На буклете найти место для краткого описания фирмы, буквально 4-5 строчек, снизу найти место для размещения контактной информации. Всё должно быть цветным, отличного качества. По середине название фирмы с ЛОГО вместе. Лого я прикрепил. Брать любой, на свой выбор.

Контакты:

icq: 388776535