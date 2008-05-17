Дизайн корпоративного календаря

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт39 заявок448 просмотров

Требуется разработать дизайн корпоративного настенного календаря.

Заказчик предоставляет фотоматериалы.

Нужно нестандартное супер-профессиональное решение, которое впечатлит заказчика.

Ждем ваших предложений, портфолио и бюджета.

17 лет назад
intelwebs
48 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Календарь-домик.

    $100

    Необходимо сделать 14 листный календарь-домик. 12 листов — месяцы, 1 лист обложка, 1 лист оборотка обложки. Есть фотографии для обложки и всех месяцев, основная задача, как следует отфачить их, что ...

    Верстка полиграфии7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Рекламный стикер на дверях вагонов метро

    Необходимо разработать качественный рекламный макет (стикер) для рекламы в метро (раздвижные двери в вагонах). Размер: 290x133. Сфера деятельности: заправка картриджей, расходные материалы, принтеры. Подробное описание в приложенном файле. Срок: 21 (среда) вечер. ...

    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Вёрстка буклета

    Требуется сверстать буклет по имеющемуся макету дизайна (pdf). Размер буклета 15x15см. Всего в буклете будет 10 крупных фотографий (исходники высокого качества) и 5-7 мелких логотипов (которые довольно плохого ...

    Верстка полиграфии26 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Технический дизайн этикеток

    Речь идет об адаптации этикеток моторных масел под нужный размер. Есть: предыдущие этикетки (изогнутой формы) порядка 15 шт, с текстами и т.д. в AI. Нужно: сделать эти же этикетки ...

    Верстка полиграфии12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Обложка журнала торговое оборудование в России

    $500

    Задача:разработать дизайн обложки журнала. Компания заказчик занимается производством холодильного оборудования,нужно представить во всей красе,в рекламных целях. Смысл тендера предложить оригинальную идею,может быть с примерным вариантом иллюстрации. Примеры,уже реализованных работ,и размещенных ...

    Верстка полиграфии19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Визитка для парфюмерного магазина

    $50

    Здравствуйте, дамы и господа. В связи с тем, что у меня немного изменились планы, мне теперь нужна визитка вместо дисконтки. Предпочтение тем, кто занимается не только визитками но и фирменным стилем полностью, поскольку ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Необходимо сверстать в Adobe Illustrator 400 стр.

    $1000

    Необходимо сверстать в Adobe Illustrator документ объемом 400 страниц. Под версткой подразумевается замена английского текста на русский. В оригинале помимо текста есть рисунки. Срок работы 2 недели. Жду ваши предложения ...

    Верстка полиграфии16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн 2-х открыток

    $100

    Необходимо разработать дизайн двух открыток. Открытка поздравительная -День работников морского и речного траспорта. 1-я открытка предназначена для поздравления работников морского транспорта. 2-я открытка предназначена для поздравления работников речного транспорта. Открытки должны ...

    Верстка полиграфии2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад