Требуйтся дизайнер для создания DVD обложек. Оплата за обложку -3 USD (в эту стоимость входит поиск нужных картинок)
Изготовление макета для обложки журнала
Изготовление макета для обложки журнала.
Тех.задание в приложении.
Уважаемые фрилансеры в предложениях указывайте сроки исполнения и стоимоть работ.
Вас много я один :)
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