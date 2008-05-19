Изготовление макета для обложки журнала.

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Закрыт6 заявок466 просмотров
#1$

Заказ еще актуален.

Изготовление макета для обложки журнала.

Тех.задание в приложении.

Уважаемые фрилансеры в предложениях указывайте сроки исполнения и стоимоть работ.

Вас много я один :)

17 лет назад
fokss
Семен 
53 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

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