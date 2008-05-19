Дизайн фирменной грамоты для Министерства образования и науки Чеченской Республики.

Грамота должна быть в форме папки, т.е. лицевая часть-страница и страница в раскрытой части.

гербы и флаги будут высылаться на e-mail.

Жду эскизы.

Все необходимые файлы прилагаются.

Предоплата и выбор фрилансера только после предварительного эскиза.